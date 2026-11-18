Несмотря на выделение миллиардов сомов на образование и издание учебников, дети в Кыргызстане не знают и не могут свободно говорить на кыргызском языке. Об этом заявил депутат Уланбек Жаанбаев на заседании Жогорку Кенеша.

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Он спросил министра просвещения Догдуркуль Кендирбаеву, сколько школ в стране обучают на кыргызском, русском и узбекском языках. Однако глава ведомства не смогла сразу назвать статистику, что вызвало критику со стороны парламентария.

Он сам озвучил данные, согласно которым около 57 процентов школ ведут обучение на кыргызском языке, почти 40 процентов — на русском и около 3 процентов — на узбекском.

«Мы выделяем деньги, но наши дети не знают кыргызского языка, не могут на нем говорить. Это вопрос, которому нужно уделять внимание. Говорить на русском и английском — большое преимущество, но подрастающее поколение должно знать и родной язык. Я не видел от вас никакой информации о проводимых работах в этом направлении, а вы сейчас не знаете даже данных. Как мы будем работать? Сегодня даже люди, которые хотят устроиться на работу, и те, кто выдвигает свои кандидатуры в президенты, не могут пройти проверку на знание государственного языка. Сегодня преподавание кыргызского в школах слабое», — сказал Уланбек Жаанбаев.

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Он также отметил, что на развитие кыргызского языка в следующем году предусмотрено 124 миллиона сомов, и назвал эту сумму недостаточной.

В ответ Догдуркуль Кендирбаева заявила, что кыргызский язык изучают с детского сада до 12-го класса. По ее словам, сейчас разрабатываются учебники нового поколения на кыргызском языке, в школах с полностью русским языком обучения открывают кыргызскоязычные классы, а также внедряют новые методики преподавания.

Министр подчеркнула, что формирование языковой среды зависит не только от школы, но и от семьи. По ее словам, необходимо привлекать родителей и использовать цифровые технологии для совместной работы.

Позже Догдуркуль Кендирбаева все же озвучила статистику. По ее данным, в Кыргызстане 1 тысяча 352 школы с кыргызским языком обучения, 256 — с русским и 5 — с узбекским. При этом почти 65 процентов детских садов работают на кыргызском языке.