На YouTube вышел кыргызскоязычный мультсериал «Алтай и его друзья»

На YouTube-канале «Кыргызфильм Анимация» можно посмотреть новый 2D-мультсериал «Алтай и его друзья». Он состоит из 40 серий продолжительностью по пять минут и рассчитан на детей от одного до пяти лет.

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Главный герой сериала — любознательный щенок Алтай. Вместе с родителями-геологами он путешествует по Кыргызстану и приезжает в село Кермет. Там Алтай знакомится со снежным барсом Асманом, зайцем Мейкином и мышкой Ширин. Герои попадают в разные истории, помогают друг другу и узнают новое об окружающем мире.

Создатели рассчитывают, что мультсериал поможет детям ценить дружбу, полюбить природу и лучше узнать окружающий мир. Проект также призван обогатить кыргызский язык маленьких зрителей.

Мультсериал подготовила продакшн-студия «Байрак» по заказу Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева. Режиссер — Максат Болотбек.