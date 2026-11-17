Выпускников вузов, получивших диплом по специальности «Кыргызский язык и литература», могут освободить от сдачи теста по госязыку при поступлении на государственную службу. Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту одобрил законопроект во втором чтении.

Если в первом чтении предлагалось автоматически признавать за обладателями диплома уровень владения кыргызским языком С1, то ко второму по предложению депутатов эту планку изменили на В2 — уровень выше среднего.

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Во время обсуждения нардепы вновь подняли вопрос о том, почему аналогичное освобождение не предусмотрено для журналистов. Они обратились за экспертным мнением к представителям Министерства науки, высшего образования и инноваций, а также к руководству «Кыргызтеста», однако ответа не получили.

По данным главы госучреждения Батмы Топоевой-Ставинской, с 2018 года тестирование прошли около 145 тысяч человек. Примерно четверть из них пыталась подтвердить владение языком на самом высоком уровне С1, однако достичь его смогли только около 20 процентов сдававших.

Руководитель «Кыргызтеста» поддержала предложение сразу признавать за филологами уровень В2. Вместе с тем она отметила, что прохождение тестирования помогает преподавателям выявлять пробелы в знаниях и понимать, над какими языковыми навыками необходимо работать.

Депутат Мирлан Жээнчороев возразил, что цель тестирования — не оценивать филологов. По его словам, необходимо создавать условия, чтобы государственные и муниципальные служащие могли грамотно и понятно доносить информацию до населения.