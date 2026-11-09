«Экзамен для кандидатов сделали как для ученых» — Суваналиев о выборах

Бывший министр внутренних дел Кыргызстана Омурбек Суваналиев раскритиковал требования к кандидатам на пост президента, в частности обязательное подтверждение знания государственного языка на уровне B2. Об этом он заявил в подкасте журналиста Эрниса Кыязова.

По словам политика, условия регистрации кандидатов значительно усложнились, что может ограничить участие граждан в президентских выборах.

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Суваналиев отметил, что теперь претенденту необходимо сначала получить языковой сертификат, открыть избирательный фонд, внести залог в размере 1 миллиона сомов и только после этого подать заявление для прохождения дальнейших процедур, включая сбор 30 тысяч подписей.

Особое недовольство бывшего министра вызвало требование о знании кыргызского языка на уровне B2.

«Они установили уровень B2. Это уровень, на котором экзамены сдают кандидаты филологических наук. Требования подняли настолько высоко, что складывается впечатление, будто хотят отсеять как можно больше претендентов именно по языковому признаку», — заявил Суваналиев.

Он напомнил, что подобная ситуация, по его мнению, наблюдалась во времена президентства Аскара Акаева, когда языковой экзамен также использовали при регистрации кандидатов.

При этом Суваналиев утверждает, что некоторые действующие депутаты сами не смогли бы подтвердить знание государственного языка на установленном уровне.

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«Самое смешное, что многие депутаты сами сдавали экзамен и не прошли его. Но предпочитают об этом молчать», — сказал он.

Бывший министр обратил внимание на требования к образованию претендентов на государственные должности.

По его словам, возникает противоречие, когда к знанию языка предъявляются высокие требования, но при этом наличие высшего образования для кандидата в президенты не является обязательным.

«Для депутатов и министров высшее образование требуется, а для президента, оказывается, нет. Почему так получилось?» — задался вопросом Суваналиев.

Он предположил, что отмена образовательного требования могла быть связана с обсуждениями подлинности дипломов отдельных политиков. Однако доказательств этой версии не привел.

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Суваналиев считает, что избирательное законодательство должно обеспечивать равные возможности для участия в президентских выборах, а не создавать дополнительные препятствия для потенциальных кандидатов.

Напомним, выборы президента Кыргызской Республики назначены на 27 января 2027 года.

8 октября Омурбек Суваналиев сам не смог сдать обязательный экзамен по кыргызскому языку для участия в президентских выборах. В письменной части тестирования он набрал 56 баллов из необходимых 60. При этом за лексику и грамматику получил 87 баллов, за чтение — 84, за устную речь — 65. Политик объяснил неудачу недостатком практики письменной работы, поскольку около 40 лет занимал руководящие должности. Тогда он заявил, что еще не решил, будет ли пересдавать экзамен.