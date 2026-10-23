Кыргызский язык за рубежом: не хватает учителей и учебных материалов

Кыргызским диаспорам за рубежом не хватает преподавателей и учебных материалов для обучения детей родному языку. Среди возможных решений — создание единой онлайн-платформы, выпуск двуязычных детских книг и развитие цифрового контента. Эти вопросы обсудили сегодня на II международном форуме «Сохранение и развитие кыргызского языка за рубежом» в Жогорку Кенеше.

В форуме приняли участие депутаты, представители государственных органов, ученые, педагоги и соотечественники более чем из десяти стран, в том числе Великобритании, Германии, Казахстана, Турции, Китая, Узбекистана и Италии.

Научный исследователь и эксперт по миграции, работающая в Великобритании, Рахат Жусупова обозначила несколько проблем, с которыми сталкиваются кыргызские диаспоры.

Среди них — нехватка учебных материалов и преподавателей, недостаточный интерес некоторых родителей к обучению детей родному языку, дефицит кыргызскоязычного контента в интернете и сложности с обеспечением стабильной работы диаспоральных школ.

Для решения этих проблем она предложила создать единую онлайн-платформу, издавать двуязычные книги для детей, обучать и сертифицировать преподавателей, разрабатывать методические пособия для родителей. Также, по ее мнению, необходимо расширять доступ мигрантов к информации на кыргызском языке, развивать цифровые инструменты на основе искусственного интеллекта и наладить обмен опытом между школами при диаспорах.

Государственный секретарь Арслан Койчиев подчеркнул, что для развития кыргызского языка важно создавать реальную потребность в его использовании. Отдельно он остановился на вопросах адаптации языка к современным условиям и обучения детей соотечественников за рубежом.

Председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте Мелис Мураталиев рассказал о современных методах преподавания кыргызского языка и реализации государственной языковой политики. Он отметил, что важен не только формальный статус языка, но и его практическое применение.

Первый заместитель торага Жогорку Кенеша Медербек Алиев заявил, что сохранение родного языка помогает укреплять духовные связи между кыргызстанцами, живущими в разных странах, и передавать национальные ценности следующим поколениям.

Участники форума также обсудили возможности цифровых технологий и искусственного интеллекта, развитие переводческой деятельности, книгоиздания и научных исследований. Соотечественники поделились опытом преподавания и сохранения кыргызского языка в разных странах.