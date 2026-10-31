Продержался полгода. В ГП «Кыргызфармация» уволился очередной директор

Акылбек Туратбек уулу освобожден от должности директора государственного предприятия «Кыргызфармация» по собственному желанию. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ГП.

Отметим, Акылбек Туратбек уулу занимал эту должность с апреля 2026 года. До этого работал в администрации президента, где занимал должности эксперта, инспектора и заместителя заведующего отделом контроля.

В настоящее время обязанности директора «Кыргызфармации» исполняет первый заместитель Махаббат Асанкулова.

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Несколько дней назад в парламенте критиковали Акылбека Туратбек уулу за отсутствие медицинского образования.

«Видели мы таких кризис-менеджеров. Медицина — это здоровье нации. Нельзя в такой важной отрасли ставить людей без медицинского образования, а то угробите ее в конец», — заявил депутат Улугбек Ормонов.

До Акылбека Туратбек уулу госпредприятием руководил дипломат, кандидат экономических наук Болот Джунусов. Он проработал всего 2,5 месяца. Его предшественником был Талант Султанов.

«Кыргызфармация» занимается поставками лекарств и изделий медназначения в государственные больницы.