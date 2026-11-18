Беременные женщины в Кыргызстане сталкиваются с проблемой получения бесплатных препаратов железа, фолиевой кислоты и йода, которые должны предоставляться за счет государства. Об этом заявила депутат Жогорку Кенеша Жылдыз Садырбаева.

По ее словам, особенно остро проблема стоит в сельской местности. Женщины не могут приобрести необходимые препараты даже с 90-процентной скидкой по медицинскому полису. Сложности возникают и у тех, у кого нет страхового полиса.

Нардеп подчеркнула, что обеспечение беременных необходимыми препаратами должно быть доступным, поскольку речь идет о здоровье матери и будущего ребенка.

Глава Министерства здравоохранения Дамир Осмонов сообщил, что в рамках Программы государственных гарантий беременным женщинам бесплатно предусмотрены три вида препаратов для профилактики и лечения анемии. По его словам, в бюджете на 2027 год также предусмотрены средства на обеспечение беременных лекарствами. В среднем на каждую женщину заложено по 6 тысяч сомов.