«Видели мы таких кризис-менеджеров». Депутат о назначении главы «Кыргызфармация»

Депутат Улугбек Ормонов раскритиковал кадровую политику Минздрава. Об этом он заявил на заседании комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам Жогорку Кенеша.

Депутат поинтересовался, какое образование имеет недавно назначенный глава ГП «Кыргызфармация». Акылбек Туратбек уулу отметил, что он не имеет образования медика, а имеет юридическое образование.

Ормонов отметил, что было бы правильнее назначать на такую должность человека с медицинским образованием.

Замминистра здравоохранения Нурбек Букуев отметил, что Акылбек Туратбек уулу был назначен в качестве кризис-менеджера. «Но все его помощники провизоры и фармацевты», — добавил он.

На что депутат отметил: «Видели мы таких кризис-менеджеров. Медицина это здоровье нации. Нельзя в такой важной отрасли ставить людей без медицинского образования, а то угробите ее в конец».

Замминистра отметил, что не может оспаривать решение своего руководства.