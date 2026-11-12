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В Кара-Балте построят фармацевтический комплекс за 41,2 миллиона долларов

11:31, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Кара-Балте Чуйской области реализуется инвестиционный проект по строительству фармацевтического производственного комплекса ОсОО «Стандарт Фарм Групп». Ход реализации проекта проверил глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров.

Объем вложений составляет 41,2 миллиона долларов. На предприятии планируется создать около 300 рабочих мест.

На новом производстве намерены выпускать лекарственные средства, желатиновые капсулы и физиологические растворы.

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Ожидается, что проект будет способствовать развитию отечественной фармацевтической промышленности, расширению производства медицинской продукции и снижению зависимости страны от импорта.

Во время мониторинга стороны обсудили текущий ход строительства и перспективы дальнейшего развития предприятия.

Равшанбек Сабиров также отметил опыт компании по обучению местных студентов с последующим трудоустройством на производстве. По его словам, подготовка квалифицированных отечественных специалистов и создание возможностей для профессионального развития молодежи имеют важное значение.

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