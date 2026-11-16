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ГКНБ: Пресечен канал ввоза контрабандных грузов в Джалал-Абадскую область

11:15, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА
ГКНБ Кыргызской Республики пресечен устойчивый канал ввоза контрабандных грузов медицинских препаратов и товаров народного потребления (ТНП) путем использования Большого Ферганского канала, протекающего через село Ношкен Ноокенского района Джалал-Абадской области.
В рамках возбужденного уголовного дела проведены обысковые мероприятия, в ходе которого обнаружены и изъяты лекарственные препараты и ТНП. Лекарственные препараты реализовались через местные сети аптек на территории Джалал-Абадской области.
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Данная продукция не проходила надлежащую сертификацию (проверку) на соответствие установленным требованиям, в связи с чем имеется риск значительного вреда здоровью граждан КР.
По результатам проведенных оперативно-следственных мероприятий задержаны четыре гражданина и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
В настоящее время проводятся следственные действия.

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