ГКНБ: Пресечен канал ввоза контрабандных грузов в Джалал-Абадскую область
11:15, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА
ГКНБ Кыргызской Республики пресечен устойчивый канал ввоза контрабандных грузов медицинских препаратов и товаров народного потребления (ТНП) путем использования Большого Ферганского канала, протекающего через село Ношкен Ноокенского района Джалал-Абадской области.
В рамках возбужденного уголовного дела проведены обысковые мероприятия, в ходе которого обнаружены и изъяты лекарственные препараты и ТНП. Лекарственные препараты реализовались через местные сети аптек на территории Джалал-Абадской области.
По результатам проведенных оперативно-следственных мероприятий задержаны четыре гражданина и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
В настоящее время проводятся следственные действия.