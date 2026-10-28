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Малый и средний бизнес обеспечивает более половины ВВП Кыргызстана — Нацстатком

18:09, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

По итогам 2025 года доля малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте Кыргызстана достигла 50,9 процента. Такие данные приводятся в новом статистическом сборнике Национального статистического комитета.

Согласно предварительной оценке, объем валовой добавленной стоимости, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, составил 1 триллион 6,7 миллиарда сомов.

Для сравнения, в 2021-2025 годах среднегодовая доля этого сектора в ВВП составляла 42,7 процента.

В 2025-м в КР действовали 27,2 тысячи малых и средних предприятий, включая 26 тысяч малых и 1,2 тысячи средних.

Кроме того, на 1 января 2026 года в государственном статистическом регистре числилось 504,9 тысячи индивидуальных предпринимателей. За год их число увеличилось на 3,4 процента.

В сельском хозяйстве работали 479 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств.

При этом заработная плата работников малых и средних предприятий остается ниже среднереспубликанского уровня.

В прошлом году она составила в среднем 34 тысячи 643 сома в месяц против 42 тысяч 493 сомов по республике. Разница — 7 тысяч 850 сомов.

Несмотря на это, за последние пять лет средняя зарплата на малых и средних предприятиях выросла в 2,7 раза.

Наиболее распространенным направлением деятельности малых и средних предприятий остается торговля. В этой сфере, включая ремонт автомобилей и мотоциклов, работают 33,8 процента предприятий. Еще 11,9 процента заняты в промышленности и 11,1 процента — в строительстве.

По данным Нацстаткома, в 2025 году объем внешнеторгового оборота субъектов малого и среднего предпринимательства достиг 8,7 миллиарда долларов, увеличившись за год на 9,2 процента.

При этом экспорт составил около 1,3 миллиарда долларов, а импорт — 7,4 миллиарда долларов.

В Нацстаткоме уточнили, что некоторые статистические показатели за прошлый год являются предварительными и впоследствии могут быть пересмотрены.

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