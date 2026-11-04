Кыргызстан вошел в пятерку лидеров по росту среди стран ОИС

С 31 октября по 3 ноября в Стамбуле состоялось 42-е заседание Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщили в Министерстве экономики и коммерции, в заседании принял участие торговый представитель КР в Турции Чынгыз Эсенгул уулу.

На заседании представлены экономические данные Статистического, экономического и социального научно-исследовательского и учебного центра исламских стран (SESRIC), согласно которым в 2025 году реальный рост валового внутреннего продукта Кыргызстана составил 11,1 процента. По этому показателю страна вошла в пятерку лидеров среди 57 государств — членов ОИС.

Отмечается, что в ходе заседания обсуждались вопросы увеличения товарооборота между странами-участницами, развития инвестиционного сотрудничества, диверсификации экспорта и укрепления экономических связей.