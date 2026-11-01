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Попытка захвата самолета Flydubai. Названы имена пилотов, приземливших борт

12:20, 01 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В ОАЭ впервые раскрыли имена пилотов, приземливших самолет авиакомпании Flydubai, который пытались захватить.

Напомним, во время инцидента на борту два пилота взяли управление лайнером после нападения второго пилота на командира экипажа и помогли безопасно посадить самолет в Саудовской Аравии. Это Хенсон Стивен (Henson Steven) из Фиджи, бывший пилот Boeing 737 авиакомпании Fiji Airways, и южноафриканец Роуэн Тут (Rowan Tooth), он родом из Кимберли.

Оба пилота 30 сентября находились на борту пассажирского лайнера, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. Они летели не как основной экипаж, а должны были управлять самолетом на обратном рейсе.

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Напомним, 27 октября президент ОАЭ наградил членов экипажа орденом Заида II первой степени — одной из высоких государственных наград страны.

30 сентября пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Flydubai, следовавший рейсом FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, утром совершил экстренную посадку в аэропорту Табука (Саудовская Аравия) после сигнала о попытке захвата лайнера.

Причиной послужила предположительно драка в кабине пилотов. Согласно основной версии, один из пилотов напал на другого с ножом и попытался взять на себя управление самолетом. Во время борьбы воздушное судно на короткое время резко потеряло высоту.

На борту находились 174 человека, в том числе 27 детей. По словам некоторых пассажиров, сначала из кабины пилотов послышались крики, потом дверь кабины распахнулась, они увидели, что один пилот был ранен, его одежда была в крови. Ему оказали первую помощь, один из пассажиров оказался врачом. Членам экипажа и пассажирам рейса также удалось обезвредить нападавшего.

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