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В ОАЭ брата Хабиба Нурмагомедова арестовали на полгода за массовую драку

10:34, 14 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Объединенных Арабских Эмиратах брата Хабиба Нурмагомедова арестовали на полгода за массовую драку.

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Судебный департамент Абу-Даби сообщил, что суд вынес обвинительный приговор десяти фигурантам дела о массовой драке в одном из отелей.

Восемь задержанных, в том числе российский боец, чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов, арестованы на шесть месяцев в ОАЭ за участие в массовой драке с экс-чемпионом UFC грузином Мерабом Двалишвили. После выхода из тюрьмы их депортируют. Также они наказаны штрафом в 300 тысяч дирхамов.

По версии полиции, массовая драка с участием Усмана Нурмагомедова и Мераба Двалишвили произошла в лобби отеля в Абу-Даби 11 ноября. Нурмагомедов подошел к Двалишвили, когда тот давал интервью, и дал ему пощечину. Профильные ресурсы пишут, что это было местью за то, что Двалишвили, в свою очередь, ранее дал пощечину другу брата Усмана Умара Нурмагомедова.

В ОАЭ грузинский бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории прибыл для выступления на турнире по борьбе Real American Freestyle.

Мераб Двалишвили и другой боец Саба Лазишвили были освобождены и оштрафованы на 50 тысяч дирхамов.

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