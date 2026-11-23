ОАЭ и Бахрейн начали раскопки древней крепости, чтобы раскрыть тайны торговли в Персидском заливе тысячи лет назад.

В течение шести недель археологи будут исследовать слои бронзового века в крепости Калат-аль-Бахрейн, включенной в список ЮНЕСКО.

Ученые надеются найти новые свидетельства связей между двумя древними цивилизациями: Дильмуном на территории Бахрейна и Маганом, охватывавшим земли современных ОАЭ и Омана. Через них проходили торговые маршруты, соединявшие разные части древнего мира.

Крепость Калат-аль-Бахрейн расположена на северном побережье Бахрейна. Археологи детально изучают стратиграфию (последовательность слоев) нижних, самых древних слоев городища эпохи раннего Дильмуна. Ищут артефакты, которые подтвердят активные торговые и дипломатические контакты.

Результаты раскопок представят на совместной выставке в Национальном музее Заида в Абу-Даби и Национальном музее Бахрейна.