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Переговоры в Абу-Даби: первый раунд завершился, но неизвестно, что обсуждали

08:45, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Абу-Даби накануне завершился первый раунд возобновленных переговоров по урегулированию конфликта вокруг Украины.

Встреча делегаций США, России и Украины продлилась больше четырех часов. Перед ее началом члены украинской делегации встретились с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, которые тоже прибыли в ОАЭ. К ним также присоединились спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Как сообщают СМИ, стороны согласовали позиции и скоординировали шаги перед следующим этапом переговоров.

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Что обсуждали 10 ноября участники трехсторонней встречи, до сих пор неизвестно. Ранее ТАСС информировал, что урегулирование конфликта РФ с Украиной станет лишь одним из пунктов дискуссии сторон. Отмечалось, что в Абу-Даби планируют сосредоточиться на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности.

Стороны не будут обсуждать прекращение огня, а сосредоточатся на гарантиях безопасности, также отмечала газета The New York Times. По информации журналистов, основная идея встречи заключается в том, чтобы отойти от территориальных претензий и обсудить более широкие вопросы безопасности Европы.

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Администрация президента США рассматривает несколько вариантов, как подтолкнуть Россию к заключению мирной сделки с Украиной, пишет The Economist. Один из них предусматривает изменение административных границ Донецкой и Луганской областей таким образом, чтобы РФ могла объявить о полном контроле регионов. При этом Украина продолжит контролировать оставшиеся территории.

Кроме того, власти Соединенных Штатов предложили вернуть Россию на европейские энергетические рынки вопреки действующему законодательству ЕС. И Украина, и страны Европы выступают против этой меры.

«Радио Свобода» со ссылкой на источник в украинской делегации указывает, что Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными. Он должен состояться в ближайшее время. Власти обоих государств не подтверждали эту информацию.

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер еще на открытии встречи заявил, что за предыдущие два месяца представители США смогли сблизить позиции Москвы и Киева по части вопросов. По его словам, Вашингтон пытался определить, где сохраняются основные разногласия и по каким направлениям возможен прогресс.

Американская сторона также предлагает обсуждать более широкую систему отношений между Россией, Украиной и Европой. Джаред Кушнер выразил надежду на то, что она сможет обеспечить «десятилетия, а возможно, и столетия мира». Среди ранее обозначенных им направлений — постоянные консультации по безопасности, каналы связи на случай кризисов, военная прозрачность и меры по снижению риска эскалации.

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф сообщил о координации с украинскими и европейскими представителями. Перед трехсторонней встречей они отдельно обсуждали будущую европейскую безопасность. По его словам, Соединенные Штаты, Украина и европейские страны договорились о привлечении представителей Европы к многостороннему переговорному процессу.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры «очень продуктивными», но сразу уточнил: рассчитывать на урегулирование конфликта в ближайшие сутки не стоит.

Владимир Зеленский, дав положительную оценку переговорам, все-таки признал, что разговор остается «сложным». При этом позже в своем Telegram-канале он назвал трехсторонний формат конструктивным и довольно содержательным.

В Евросоюзе сосредоточились на двух вопросах: кто будет принимать решения о будущем континента и на каких принципах должна строиться безопасность.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предметное обсуждение будущей архитектуры европейской безопасности возможно только после прекращения огня в Украине. По ее словам, такие дискуссии должны проходить на соответствующей площадке с участием союзников по НАТО и государств ЕС.

Почти также высказался министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, обсуждения, затрагивающие будущее Европы, «не могут игнорировать ожидания и требования европейских государств».

Сегодня переговоры трех стран продолжатся. Они так же, как и первый раунд, состоятся в закрытом режиме.

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