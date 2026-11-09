Депутат заявил о низких закупочных ценах на картофель на Иссык-Куле

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды депутат Табылды Муратбеков поднял вопрос низких цен на картофель в Иссык-Кульской области.

По его словам, сложившаяся ситуация создает трудности для местных фермеров. Депутат поинтересовался, какие меры правительство принимает для поддержки производителей картофеля.

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Асылбек Сатыбалдиев сообщил, что в Кыргызстане введен запрет на импорт картофеля.

Кроме того, ведомство анализирует запасы картофеля в хранилищах фермеров. Параллельно ведутся переговоры с Узбекистаном о возможности экспорта кыргызстанской продукции.

По словам Сатыбалдиева, узбекская сторона выдвигает вопрос уплаты НДС. Сейчас этот вопрос прорабатывается.