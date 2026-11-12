Кыргызстан будет поставлять в Узбекистан картофель без ограничений

Кыргызстан и Узбекистан намерены расширять торговлю сельскохозяйственной продукцией, развивать совместные перерабатывающие предприятия и устранять препятствия для экспорта. В частности, стороны подтвердили, что ограничений для поставок кыргызского картофеля на узбекский рынок не будет.

Эти вопросы обсудили 11 ноября в Ташкенте заместитель председателя кабинета министров — министр Эрлист Акунбеков и министр сельского хозяйства РУз Иброхим Абдурахмонов.

В ходе встречи кыргызская сторона предложила ускорить включение отечественных предприятий по переработке сельхозпродукции в соответствующий реестр Узбекистана. Это позволит кыргызстанским производителям расширить доступ на соседний рынок.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2

Особое внимание участники встречи уделили привлечению инвестиций в перерабатывающую отрасль и созданию совместных кыргызско-узбекских предприятий. Также обсуждались развитие производственной кооперации, семеноводства, внедрение современных технологий в животноводстве и совершенствование племенной работы.

Стороны договорились обеспечить бесперебойные поставки кыргызского картофеля в РУз и продолжить обмен опытом в области его выращивания.

По итогам встречи участники подтвердили готовность расширять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество в аграрной сфере, а также продолжить практическую работу по реализации совместных проектов.