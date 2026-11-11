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Кыргызстан предложил Узбекистану отменить НДС на экспорт картофеля

17:48, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Кыргызстан предложил Узбекистану отменить налог на добавленную стоимость (НДС) при поставках кыргызстанского картофеля. Этот вопрос министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков поднял на встрече с коллегой из Узбекистана Иброхимом Абдурахмоновым.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, переговоры состоялись в рамках рабочего визита Акунбекова в Узбекистан.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию договоренностей президентов Садыра Жапарова и Шавката Мирзиеева о расширении сотрудничества в сельском хозяйстве.

Особое внимание уделили экспорту кыргызстанского картофеля. Акунбеков выступил с предложением отменить НДС при его поставках в Узбекистан.

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Напомним, ранее президент Садыр Жапаров во время встречи с жителями Таласской области поручил рассмотреть вопрос отмены НДС на экспорт картофеля после обращений местных фермеров.

Иброхим Абдурахмонов заявил о готовности содействовать продвижению инициативы по созданию «зеленого коридора» для импорта картофеля и других видов сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана.

Кроме того, стороны договорились о создании в Кыргызстане совместного предприятия по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции. Финансировать проект предполагается за счет средств Кыргызско-Узбекского фонда развития.

Еще одна достигнутая договоренность касается семеноводства. Планируется организовать производство семян на территории Кыргызстана с последующей реализацией на рынке Узбекистана.

При этом сроки создания совместного предприятия, объем инвестиций и конкретные условия возможной отмены НДС не уточняются.

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