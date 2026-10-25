Президент напомнил горнодобывающим компаниям о бережном отношении к природе

Президент Садыр Жапаров сегодня в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область встретился с активом и жителями Чаткальского района.

Он рассказал о результатах социально-экономического развития района, отметив рост местного бюджета, реализацию инфраструктурных проектов и поддержку со стороны государства.

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Президент также остановился на вопросах развития горнодобывающей отрасли и ее вкладе в социально-экономическое развитие региона. Он отметил, что помимо социальных пакетов горнодобывающие компании перечисляют 2 процента от своих доходов в Фонд развития области и районные фонды. В зависимости от мировых цен это позволяет ежегодно направлять на развитие территорий от 200 до 500 миллионов сомов. Средства используются, в частности, для ремонта и обновления социальных объектов в селах.

Садыр Жапаров подчеркнул необходимость ответственного отношения к природным ресурсам и соблюдения экологических требований.

«После завершения добычи полезных ископаемых необходимо в полном объеме проводить техническую и биологическую рекультивацию земель. Мы не должны допускать ущерба природе и создавать экологические проблемы для будущих поколений», — отметил он.

Говоря о развитии дорожной инфраструктуры, Садыр Жапаров сообщил, что за последние пять лет в Чаткальском районе было заасфальтировано 129 километров дорог. В 2026 году асфальтовое покрытие уложено еще на 46 километрах дорог, работы продолжаются. Кроме того, ведется ремонт автодороги Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка протяженностью 217 километров. На сегодняшний день асфальт уложен на 90 километрах. Полностью завершить работы и ввести дорогу в эксплуатацию планируется в течение ближайших двух-трех лет.

Отдельное внимание уделено развитию энергетики. Ведется строительство каскада Чаткальских ГЭС общей мощностью 146 мегаватт. Реализация проекта позволит увеличить выработку электроэнергии в стране, раскрыть гидроэнергетический потенциал района и создать новые рабочие места.

Президент также затронул вопрос обеспечения населения чистой питьевой водой. В настоящее время шесть сел района обеспечены питьевой водой, еще в 11 селах ведутся работы по строительству и реконструкции систем водоснабжения. Для остальных населенных пунктов готовится проектно-сметная документация. Кроме того, в этом году для поддержки сельхозпроизводителей фермерам предоставлено топливо на льготных условиях для проведения полевых работ.

Отдельно Садыр Жапаров остановился на решении социальных вопросов, в том числе обновлении образовательной и культурной инфраструктуры района.

«Как известно, ранее я встречался с жителями Сузакского, Базар-Коргонского, Ноокенского и Аксыйского районов. Практически везде поднимаются схожие вопросы: строительство и обновление школ, детских садов, домов культуры, а также предоставление земельных участков. В Чаткальском районе также есть социальные объекты, построенные еще в советское время, которые нуждаются в обновлении, в том числе школы, детские сады, дома культуры, дороги и мосты.

Сегодня развитие любой отрасли напрямую связано с образованием и наукой. Поэтому мы поставили перед собой цель полностью решить проблему школ до 2028 года. После этого особое внимание будет уделено детским садам и домам культуры. Работа по развитию инфраструктуры района и улучшению условий жизни местных жителей будет продолжена. Для этого у нас есть необходимые возможности, и мы ставим перед собой масштабные цели», — сказал президент.