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С социально-экономическим развитием Чаткальского района ознакомился президент

11:59, 25 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Президент в ходе рабочей поездки по Джалал-Абадской области сегодня ознакомился с результатами социально-экономического развития Чаткальского района за 2021–2026 годы, реализованными проектами и планами дальнейшего развития.

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Отмечается, что за период с 2021 года по сентябрь 2026 года объем капитальных вложений в Чаткальском районе составил 20 миллиардов 633 миллиона сомов.

За 9 месяцев 2026 года план по налоговым поступлениям выполнен на 100,5 процента. Общий объем составил 8 миллиардов 186 миллионов сомов.

За последние пять лет уровень заболеваемости сократился на 17,5 процента. Если в 2021 году показатель составлял 33,5 процента, то в 2026 году он снизился до 16 процентов.

Охват детей дошкольным образованием за период с 2021 по 2026 год увеличился с 34,4 процента до 68,4 процента.

Главу государства проинформировали, что за 9 месяцев 2026 года объем капитальных вложений составил 2 миллиарда 840 миллионов сомов. В 2021 году этот показатель составлял 4 миллиарда 907 миллионов сомов.

Также за период с 2021 года по сентябрь 2026 года Фондом развития было принято 148 проектов на общую сумму 741,4 миллиона сомов. За отчетный период в Фонд развития поступило 943,8 миллиона сомов.

За 9 месяцев 2026 года принято 20 проектов, завершено 12 проектов. Расходы составили 203,1 миллиона сомов.

В 2021–2026 годах в районе построено 44 новых объекта на общую сумму 963,8 миллиона сомов, в том числе 4 школы, 2 детских сада, 3 спортивных зала, 4 здания Группы семейных врачей, 3 поля для мини-футбола, 12 детских игровых площадок, 2 моста.

По данным пресс-службы президента, общий объем инвестиций в горнодобывающую отрасль составляет 216,6 миллиона долларов.

В сфере образования устранен дефицит кадров и увеличен охват дошкольным образованием.

В 2026 году планируется реализация ряда инфраструктурных и социальных проектов — спортивный комплекс в Жаны-Базаре, детский сад «Келечек» в Ак-Тереке, здание управления полномочного представительства кабмина в селе Сумсар, здание управления архитектуры в селе Каныш-Кыя и другие.

Кроме того, планируется создание новой школы на 300 мест на территории села Терек-Сай, в айыльном аймаке Шакафтар, на базе бывшей школы имени В. И. Ленина и лагеря «Орленок».

В планах и строительство аэропорта в айыльном аймаке Каныш-Кыя в рамках туристического проекта «Чаткал Резорт».

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