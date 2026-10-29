Пожар в школе Сокулукского района тушат четыре машины

В школе, расположенной на улице Горького в селе Кожомкул Сокулукского района Чуйской области, сегодня произошел пожар.

Как сообщили 24.kg в пресс-службе МЧС, в 11.36 к тушению огня привлекли два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 6 Ленинского района.

В 11.53 в качестве дополнительных сил направили еще два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 23 Сокулукского района.

Кроме того, в 11.58 на место происшествия направлена оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях.

В настоящее время дополнительная информация уточняется.