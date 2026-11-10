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Замглавы МЧС объяснил, почему вертолет не привлекали к поискам Амира 8 ноября

17:25, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Алмазбек Асанов ответил на критику ведомства после гибели 14-летнего Амира Кунакунова в горах природного парка «Ала-Арча». Он объяснил, почему поисковая группа вышла на помощь подростку поздно вечером, а вертолет привлекли только 9 ноября.

По словам Асанова, в «Ала-Арче» работает специализированное горное подразделение. В него входят подготовленные люди, занимающиеся поисково-спасательными работами в горах.

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Чиновник сообщил, что после поступления сигнала от мальчика спасатели выдвинулись к месту происшествия. Поиски проходили ночью с 7 на 8 ноября и продолжились на следующий день.

Отвечая на вопрос, почему вертолет не подняли 8 ноября, он сослался на алгоритм работы спасателей в горной местности.

«Согласно нашему алгоритму, в доступной горной местности ищет группа. Если выше есть скальная местность, куда спасатели не могут подняться, тогда поднимаем вертолет. Но в том районе, где был последний сигнал телефона, можно было пройти пешком. Поэтому спасатели искали там», — пояснил Алмазбек Асанов, добавив, что МЧС проводит административно-служебное расследование.

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Напомним, 7 ноября Амир Кунакунов пропал в горах природного парка «Ала-Арча». Вечером он связался со спасателями и сообщил, что заблудился. Поисковая операция продолжалась двое суток. 9 ноября тело подростка обнаружили в районе пика Электро. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение. После трагедии в социальных сетях стали активно выступать за отставку министра чрезвычайных ситуаций Канатбека Чыныбаева. Сегодня глава кабинета министров Адылбек Касымалиев поручил проверить обстоятельства гибели мальчика.

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