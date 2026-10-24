План развития общего рынка газа ЕАЭС представят на утверждение

План развития общего рынка газа Евразийского экономического союза до 2030 года одобрен на заседании Совета руководителей уполномоченных органов государств ЕАЭС в сфере энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Указано, что под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева прошло рабочее заседание, в котором приняли участие руководители министерств энергетики и профильных ведомств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и России.

«Совет одобрил план развития общего рынка газа до 2030 года. Документ будет внесен на утверждение Высшего Евразийского экономического совета. Также на заседании рассмотрены концептуальные предложения государств-членов по внесению изменений в правовую базу союза «О формировании общего рынка газа Евразийского экономического союза»», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделено формированию общих рынков нефти и нефтепродуктов. «Комиссия совместно с государствами ЕАЭС ведет активную проработку данного направления. Ключевыми задачами на текущем этапе являются формирование необходимой правовой базы, а также выработка устойчивых и взаимовыгодных механизмов функционирования рынков с учетом текущих условий и обязательств государств-членов», — сказал Арзыбек Кожошев.

Министр ЕЭК также проинформировал о завершении подготовки проекта формы договора о присоединении к торговле электроэнергией на общем электроэнергетическом рынке и внесении документа на рассмотрение органами ЕАЭС.