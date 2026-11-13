В Кыргызстане нашли мощный источник газа. Открытие «Кыргызнефтегаза»
ОАО «Кыргызнефтегаз» обнаружило новый источник природного газа на участке Майлуу-Суу-4 в Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в компании.
Газ получен из скважины № 1181. Ее дебит превышает 40 тысяч кубометров в сутки.
По словам председателя правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Самсаалы Четимбаева, за последние 10–15 лет на предприятии не фиксировали источников газа с такой производительностью.
Он отметил, что суточная потребность города Кочкор-Ата в природном газе составляет около 40 тысяч кубометров. Таким образом, объем добычи из новой скважины сопоставим с потребностями всего города.
В компании рассчитывают, что новый источник позволит полностью обеспечить природным газом не только Кочкор-Ату, но и жителей близлежащих сел.
По данным Нацстаткома, в 2025 году в Кыргызстане добыли 27,3 миллиона кубометров природного газа — на 3,2 процента меньше, чем годом ранее. В 2024-м объем добычи составлял 28,2 миллиона кубометров.
При сохранении дебита на уровне 40 тысяч кубометров в сутки новая скважина может давать около 14,6 миллиона кубометров газа в год. Это сопоставимо с половиной всего объема добычи в стране за 2025 год.