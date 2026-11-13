В Кыргызстане нашли мощный источник газа. Открытие «Кыргызнефтегаза»

ОАО «Кыргызнефтегаз» обнаружило новый источник природного газа на участке Майлуу-Суу-4 в Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в компании.

Газ получен из скважины № 1181. Ее дебит превышает 40 тысяч кубометров в сутки.

По словам председателя правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Самсаалы Четимбаева, за последние 10–15 лет на предприятии не фиксировали источников газа с такой производительностью.

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Он отметил, что суточная потребность города Кочкор-Ата в природном газе составляет около 40 тысяч кубометров. Таким образом, объем добычи из новой скважины сопоставим с потребностями всего города.

В компании рассчитывают, что новый источник позволит полностью обеспечить природным газом не только Кочкор-Ату, но и жителей близлежащих сел.