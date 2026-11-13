USD87.45EUR97.00RUB1.06
24.kg

В Кыргызстане нашли мощный источник газа. Открытие «Кыргызнефтегаза»

13:34, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

ОАО «Кыргызнефтегаз» обнаружило новый источник природного газа на участке Майлуу-Суу-4 в Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в компании.

Газ получен из скважины № 1181. Ее дебит превышает 40 тысяч кубометров в сутки.

По словам председателя правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Самсаалы Четимбаева, за последние 10–15 лет на предприятии не фиксировали источников газа с такой производительностью.

Блок YouTube

Он отметил, что суточная потребность города Кочкор-Ата в природном газе составляет около 40 тысяч кубометров. Таким образом, объем добычи из новой скважины сопоставим с потребностями всего города.

В компании рассчитывают, что новый источник позволит полностью обеспечить природным газом не только Кочкор-Ату, но и жителей близлежащих сел.

По данным Нацстаткома, в 2025 году в Кыргызстане добыли 27,3 миллиона кубометров природного газа — на 3,2 процента меньше, чем годом ранее. В 2024-м объем добычи составлял 28,2 миллиона кубометров.

При сохранении дебита на уровне 40 тысяч кубометров в сутки новая скважина может давать около 14,6 миллиона кубометров газа в год. Это сопоставимо с половиной всего объема добычи в стране за 2025 год.

Материалы по теме

В Узбекистане с 15 ноября сжиженный газ для населения подорожает в 2,5 раза

Возобновление транзита российского газа в ЕС через Украину невозможно – Кремль

США предлагают восстановить транзит российского газа через Украину

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

План развития общего рынка газа ЕАЭС представят на утверждение

В Кыргызстане на два года приостановят газификацию новых жилмассивов и сел

Администрация Трампа предложила Европе возобновить закупки газа из России — СМИ

Торага: «Газпром» сможет продолжить газификацию жилмассивов лишь с 2028 года

Запретить произвольный отказ на подключение света, воды и газа предлагают в ЖК

В Евросоюзе стоимость дизельного топлива увеличилась на 100 процентов

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

 

Феликс Кулов призвал силовиков проверить связи и деньги возможных провокаторов

 

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова идет в президенты

 

Бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов стал десятым претендентом на пост президента

 

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

 

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Общество

Мост через реку Чу предлагают назвать в честь бывшего министра транспорта

 

Трасса Север — Юг станет круглогодичной с 2029 года

 

Более 500 учителей все еще не хватает в школах Кыргызстана

 

Создание армии ЕС поддержал 71 процент опрошенных в странах союза

 

Древние кыргызы знали секрет отопления? Необычная находка археологов

 

В России с помощью ИИ усилили контроль за интернет-трафиком

 

Атака на Иран

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Власть

В «Национальной электрической сети Кыргызстана» сменился гендиректор

 

Попытка раскачать всю Центральную Азию. Власти заявили об угрозах

 

Экс-глава ГКНБ Идрис Кадыркулов освобожден от должности посла в Украине

 

Асеин Исаев назначен послом Кыргызстана в Бельгии

 

Садыр Жапаров ознакомился с развитием Иссык-Кульского района и Балыкчи

 

Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

 

Геноцидом назвал Европарламент вывоз украинских детей в Россию

 

Украина отклонила предложение США по изменению своих границ — СМИ

 

Переговоры в Абу-Даби. РФ приехала «с очень жесткими установками» — Киев

 

Переговоры в Абу-Даби по украинскому вопросу. Комментарии российской стороны

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18