Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев обсудил с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой расширение двустороннего сотрудничества, включая строительство газопровода из Туркменистана в Китай через Кыргызстан. Встреча состоялась 19 ноября в национальной туристической зоне «Аваза» города Туркменбаши в рамках рабочего визита кыргызской парламентской делегации.

Стороны обсудили перспективы укрепления межпарламентских связей, а также сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Марлен Маматалиев отметил, что историческая и духовная близость двух народов служит основой для развития отношений между странами. По его словам, сейчас важно переходить от сложившегося диалога к реализации конкретных проектов и совместных инициатив.

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Отдельное внимание на встрече уделили энергетике. Торага подчеркнул важность продолжения поставок электроэнергии из Туркменистана в Кыргызстан, а также предложил рассмотреть возможности расширения сотрудничества в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов.

Кроме того, он заявил о необходимости ускорить реализацию крупного проекта строительства газопровода из Туркменистана в Китай через территорию Кыргызстана.

В транспортно-логистической сфере Маматалиев предложил развивать международные грузоперевозки по маршруту Кыргызстан — Узбекистан — Туркменистан — Россия с дальнейшим выходом на западные направления. Также обсуждалось расширение перевозок через Кыргызстан в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

«Развитие транспортных коридоров не только укрепит экономические связи наших стран, но и послужит усилению роли Центральной Азии в международной торговле. Мы готовы продвигать совместные проекты в данном направлении», — заявил он.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, торага отметил необходимость увеличения взаимного товарооборота, расширения контактов между предпринимателями и привлечения туркменских инвестиций в Кыргызстан.

Для этого, по его словам, следует активизировать работу кыргызско-туркменской межправительственной комиссии и обеспечить выполнение ранее достигнутых договоренностей.

Также стороны обсудили активизацию парламентской дипломатии, в том числе работу депутатских групп дружбы, обмен визитами делегаций и законотворческим опытом. Маматалиев подчеркнул важность взаимодействия в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ и других международных площадок.

В культурно-гуманитарной сфере речь шла о проведении дней культуры, фестивалей и выставок, а также расширении обмена опытом в области науки, образования, здравоохранения и спорта.

В свою очередь Дуньягозель Гулманова положительно оценила развитие кыргызско-туркменских отношений и выразила заинтересованность в укреплении контактов между парламентами двух стран.

Кроме того, она пригласила Марлена Маматалиева принять участие в саммите «Женщины-лидеры», который состоится в 2028 году.