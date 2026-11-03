В Узбекистане с 15 ноября сжиженный газ для населения подорожает в 2,5 раза

В Узбекистане с 15 ноября розничная цена сжиженного газа для населения вырастет с 2 тысяч сумов (около 14,5 сома) до 5 тысяч сумов (около 36,3 сома) за килограмм. Об этом пишут узбекские СМИ со ссылкой на постановление кабинета министров РУз от 31 октября 2026 года.

Новая цена включает налог на добавленную стоимость. Предельная стоимость доставки газа населению компанией LPG-Trade установлена на уровне 1 тысячи 300 сумов (около 9,4 сома) за килограмм с учетом НДС. Экономически обоснованные расходы на доставку будут покрывать за счет государственных субсидий.

Одновременно для нуждающихся семей вводят компенсацию — 3 тысячи сумов (около 21,8 сома) за каждый килограмм приобретенного газа, но не более чем за 20 килограммов в месяц. Деньги будут перечислять на социальные карты после подтверждения покупки.

Поддержку до 1 января 2030 года смогут получать семьи из Социального реестра, а также другие семьи, соответствующие установленным критериям нуждаемости. Помощь предусмотрена и для семей с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

До 1 мая 2027 года Министерство экономики и финансов совместно с Министерством энергетики РУз должно подготовить предложения по дальнейшему развитию рынка сжиженного газа и либерализации цен.