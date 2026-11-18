Депутат Мирлан Жээнчороев сегодня на заседании Жогорку Кенеша предложил рассмотреть возможность субсидирования тарифов на голубое топливо в зимние месяцы для жителей, которые проводят природный газ в свои дома.

По его словам, переход на газовое отопление требует от семей значительных первоначальных затрат. В частности, стоимость газовых котлов составляет от 40 тысяч до 60 тысяч сомов, что становится серьезной финансовой нагрузкой для жителей жилмассивов.

«Люди не переходят на газ, потому что дорого. Котлы стоят от 40 тысяч до 60 тысяч сомов, для жилмассивов это большая нагрузка. Если открыть отверточное производство и продавать котлы в товарный кредит на два-три года с ежемесячной оплатой, люди готовы их брать», — отметил Мирлан Жээнчороев.

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев ответил, что государство уже выделяет значительные средства на субсидирование топлива. По его словам, разница в стоимости литра бензина по сравнению с Таджикистаном составляет от 60 до 80 сомов. На субсидирование бензина государство направляет 43-45 сомов на каждый литр.

«На это предусмотрено более 11 миллиардов сомов, а с сентября выделили еще около 3 миллиардов. Газ нужно рассчитать. Мы готовы предоставлять льготные кредиты на экологичные и экономичные печи, но по субсидированию тарифа сейчас никаких обещаний дать не могу», — заявил глава кабмина.

Ранее в кабинете министров сообщили о продлении субсидирования импортеров горюче-смазочных материалов до 31 декабря 2026 года.