Акын Аскат Жетиген объявил о намерении заняться политикой

Известный акын Аскат Жетиген заявил, что намерен заниматься политикой. Об этом он сообщил в публикации в социальных сетях после проведения творческого вечера.

«Я пришел в политику!» — написал Жетиген.

По его словам, дальнейшая деятельность будет связана с реализацией его политических взглядов конструктивным путем.

При этом он намерен продолжить работу в сфере культуры и добиваться повышения значимости кыргызской истории, традиционной музыки и искусства, а также их популяризации за рубежом.

«Отныне вся моя деятельность будет служить моему народу! Будущее — в руках молодежи. А значит, в наших руках!» — заявил акын.

Напомним, в марте 2024 года Аската Жетигена задержали после публикации видеообращения с критикой властей. Ему предъявили обвинения по статьям о призывах к массовым беспорядкам и публичных призывах к захвату власти.

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1 июля 2024 года Свердловский районный суд Бишкека оправдал акына по обвинению в призывах к массовым беспорядкам, но признал виновным по статье о публичных призывах к насильственному захвату власти и назначил ему три года лишения свободы. Бишкекский городской суд оставил приговор без изменений, а в марте 2025 года Верховный суд подтвердил это решение.

19 августа 2026 года Жетиген вышел на свободу, полностью отбыв назначенный срок. Сам акын не признавал себя виновным по предъявленному обвинению.