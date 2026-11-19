Мусульман к 2035 году в мире станет больше, чем христиан. Такой прогноз подготовлен Pew Research Center (Pew), некоммерческим аналитическим центром в Вашингтоне.

Отмечается, что одна из главных причин динамики — то, что у мусульман, как правило, больше детей, чем у представителей других крупных религиозных групп.

По данным Pew, в 2020-2025 годах коэффициент рождаемости составлял 3,1 ребенка на одну мусульманку и 2,5 — на одну христианку. Средний коэффициент рождаемости в остальных религиозных группах держался на отметке в 1,6.

По оценкам центра, в 2020-м в мире насчитывались 2,27 миллиарда христиан и 2,02 миллиарда мусульман.

По прогнозам, к 2035 году число мусульман составит 2,57 миллиарда, христиан — 2,52 миллиарда. Если тенденция сохранится, к 2070-му в мире будут более 3,6 миллиарда мусульман и чуть менее 3 миллиардов христиан.

В прогнозе Pew также указано, что численность индуистов в мире к 2070 году увеличится с 1,2 миллиарда до 1,4 миллиарда человек, а последователей иудаизма — с 14 миллионов до 18 миллионов. Однако доля обеих групп в мировом населении будет сокращаться.

Буддизм, напротив, как ожидается, потеряет верующих и в абсолютных, и в относительных показателях: их число снизится с 324 миллионов до 235 миллионов человек. В то же время доля людей, не относящих себя ни к одной религии, сократится с 24 процентов до 17 процентов, говорится в исследовании.