Большая часть пожилых кыргызстанцев материально помогают своим детям и внукам. Такие данные указаны в обзоре «Старение населения и бедность в Кыргызской Республике».

Согласно исследованию, 71,6 процента жителей страны старше 55 лет материально помогают детям или внукам. На постоянной основе это делают 31,1 процента человек.

При этом постоянно помогают детям и внукам 34,2 процента мужчин и 28,9 процента женщин. Среди сельских жителей этот показатель составляет 39,2 процента, среди городских — 16,9 процента.

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Еще 23,2 процента кыргызстанцев старше 75 лет постоянно оказывают материальную помощь детям или внукам.

Сами дети и внуки остаются важным источником поддержки для старшего поколения — 60,9 процента участников опроса ответили так.

Дети и внуки из городов являются источником помощи для 70,5 процента граждан старше 55 лет, в сельской местности — для 55,3 процента. Среди людей старше 75 лет этот показатель составляет 58,6 процента.

При этом, согласно данным за 2024 год, 48,4 процента жителей в возрасте 60-64 лет работают. Среди людей в возрасте 65-69 лет работали 30,6 процента, старше 70 лет — 8,3 процента.