Надбавку к пенсиям матерей-героинь в Кыргызстане увеличат в пять раз

Надбавку к пенсиям матерей, награжденных орденом «Баатыр эне» («Мать-героиня»), увеличат с 1 тысячи до 5 тысяч сомов. Соответствующий законопроект одобрил комитет Жогорку Кенеша по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.

Инициатор законопроекта нардеп Камила Талиева напомнила, что надбавку в размере 1 тысячи сомов ввели в 2011 году по инициативе женщин-депутатов пятого созыва парламента. За прошедшие 15 лет выросли цены, поэтому с учетом инфляции возникла необходимость пересмотреть размер выплаты.

При этом парламентарий отметила, что президент уже подписал Указ о повышении надбавки. С 1 января 2027-го матери-героини начнут получать ее в увеличенном размере. На эти цели в бюджете предусмотрено более 1 миллиарда 484 миллионов сомов.

По данным Соцфонда, такую надбавку в Кыргызстане получают 30 тысяч 609 женщин.

Напомним, в июне 2026 года Жогорку Кенеш одобрил постановление о предоставлении детям матерей, награжденных орденом «Мать-героиня», стопроцентной льготы на получение образования в государственных вузах. Документ предусматривает ежегодное выделение не менее 500 дополнительных грантовых мест для этой категории абитуриентов.

С 1996-го орденом «Баатыр эне» в КР наградили 42 тысячи 936 женщин. Такие данные 23 апреля 2026 года на заседании парламента привел депутат Медер Чотонов.