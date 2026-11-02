Отправлял наркотики из США посылками. Кыргызcтанца экстрадировали на родину

Из США в Кыргызстан экстрадирован гражданин, подозреваемый в организации международного канала поставки наркотиков. По версии следствия, он отправлял марихуану и психотропные вещества обычными почтовыми посылками, маскируя их под товары народного потребления. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

Операцию провели сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР при содействии американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) и Интерпола.

По данным правоохранительных органов, в начале 2024 года гражданин Кыргызстана Х. Т., временно проживавший в США, организовал канал контрабандной доставки наркотических средств в республику.

Следствие считает, что подозреваемый приобретал в Соединенных Штатах марихуану в виде высушенных соцветий, а также психотропные вещества. Затем запрещенные вещества прятали среди различных товаров и отправляли международной почтой в Кыргызстан.

При этом посылки оформлялись на имена знакомых подозреваемого.

После получения отправлений участники предполагаемой преступной схемы привлекали третьих лиц для дальнейшего распространения наркотиков в Бишкеке и Чуйской области.

В МВД полагают, что поставки осуществлялись при участии организованной наркогруппировки.

В настоящее время следователи устанавливают всех причастных к незаконному обороту наркотиков, а также другие обстоятельства дела.

В ведомстве не уточнили, сколько наркотиков удалось переправить из США в Кыргызстан, как долго действовал канал и сколько человек проходит по уголовному делу.

Расследование продолжается.