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Ош: мужчина пообещал обменять авто, но скрылся с машиной и 700 тысячами сомов

11:48, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Оше задержали 39-летнего жителя Бишкека, которого подозревают в мошенничестве с автомобилем и деньгами. По данным УВД города, он обещал женщине обменять ее BYD E2 на более новую модель, но забрал машину и 700 тысяч сомов и скрылся.

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Как сообщили в милиции, случай произошел 4 июня 2026 года возле торгового центра «Ош Таатан». Мужчина предложил женщине обменять ее автомобиль BYD E2 2021 года выпуска на BYD Yuan Plus 2022 года выпуска.

Он обещал выполнить обмен в течение 23 дней. Женщина передала ему автомобиль и дополнительно 700 тысяч сомов.

Однако мужчина не выполнил обещание. Он ссылался на разные причины, перестал выходить на связь и скрылся.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничестве». Подозреваемый водворен в ИВС.

В ходе расследования милиция также выявила других граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемого. Милиция просит граждан, которые также пострадали от его действий, обратиться по телефонам 0705515415 или 102.

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