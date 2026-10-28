Очередное ДТП с участием автобуса произошло в Бишкеке

Авария с участием электробуса произошла 28 октября в районе пересечения проспекта Чингиза Айтматова и улицы Сухомлинова. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

В ДТП также попали две легковые машины. В салоне электробуса находились пассажиры.

На место происшествия прибыли две бригады скорой помощи.

В управлении Патрульной службы милиции уточняют информацию.

Ранее, 22 октября, автобус № 166 врезался в четыре легковые машины. Пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. 15 октября автобус № 38 попал в аварию с шестью автомобилями на пересечении проспекта Чуй и улицы Лермонтова. В результате пострадали четыре человека. А накануне автобус № 195 после ДТП с легковым автомобилем выехал на тротуар на пересечении улиц Абдрахманова и Ахунбаева.