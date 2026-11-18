Кондиционеры в бишкекских автобусах все еще не установили. Об этом на заседании постоянной комиссии городского кенеша сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

Депутат Казыбек Эргешов напомнил, что чиновники в прошлые годы закупали автобусы без кондиционеров в целях экономии средств. В итоге летом в салонах температура превышает 40-50 градусов.

В 2025 году чиновники пообещали установить кондиционеры.

По словам Рамиза Алиева, в настоящее время в автопарке Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия имеется 1 тысяча 631 автобус, из них только около 300 имеют кондиционеры.

«Мы определили компанию, которая будет устанавливать такое оборудование. Все лето проводили эксперименты, в трех-четырех автобусах установили разные виды кондиционеров. До лета планируем оснастить 100 автобусов. Если эксперимент покажет положительные результаты, то продолжим работу в этом направлении. Деньги уже предусмотрели — 43 миллиона сомов, соглашение заключено», — сказал он.

Вице-мэр добавил, что за год компании при необходимости могут установить кондиционеры примерно в 300 автобусах.

«В течение двух-трех лет можем завершить. Но сейчас стоит вопрос об испытании, эффективности, потому что в базовой комплектации кондиционер не был включен. Поэтому и нужно провести эксперимент», — пояснил он.

С 2024 года автобусы для Бишкека закупают с охлаждающим оборудованием.