Села Мырза-Аке Узгенского района и Кара-Кульджа Кара-Кульджинского района Ошской области необходимо преобразовать в города районного значения. С таким предложением 25 ноября на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Суйунбек Омурзаков.

По его словам, Мырза-Аке фактически соединяет Узгенский и Кара-Кульджинский районы. В населенном пункте активно развиваются торговля и предпринимательство, поэтому он имеет потенциал для получения городского статуса.

Кара-Кульджа, в свою очередь, является районным центром, где сосредоточены основные государственные учреждения, социальные объекты, образовательные организации и торговые точки.

Депутат считает, что присвоение населенным пунктам статуса городов районного значения позволит привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и улучшить условия жизни местных жителей.

Он добавил, что уже обсуждал эту инициативу с акимами обоих районов, которые, по его словам, поддерживают предложение.

Отдельно Суйунбек Омурзаков обратил внимание на проблемы водоснабжения и канализации в Мырза-Аке.

По его данным, в населенном пункте проживают около 25 тысяч человек, и численность населения продолжает расти. Здесь строятся многоэтажные жилые дома, однако вопрос обеспечения жителей питьевой водой остается нерешенным.

Депутат напомнил, что ранее проект водоснабжения финансировал Азиатский банк развития. Однако в настоящее время уровень обеспеченности населения питьевой водой составляет всего около 20 процентов.

Он подчеркнул, что ситуация требует срочного вмешательства, поскольку через Мырза-Аке также проходит маршрут к туристическому объекту Кара-Шоро.

В связи с этим депутат призвал ускорить решение проблем с водоснабжением и канализацией, а также предусмотреть необходимое финансирование.