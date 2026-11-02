О стремительном расширении банковского сектора Кыргызстана заявил Алмаз Бакетаев

О стремительном расширении банковского сектора Кыргызстана в интервью Bloomberg заявил председатель правления Национального банка Алмаз Бакетаев.

По его словам со ссылкой на итоги 2025-го, совокупные активы банков увеличились на 50 процентов и достигли 14 миллиардов долларов. Годом ранее эта сумма составляла 9,4 миллиарда долларов.

Алмаз Бакетаев отметил, что положительная динамика сохраняется и в этом году. За первые восемь месяцев активы банковской системы выросли еще на 24,2 процента. При этом на кредитный портфель приходится около 42 процентов всех банковских активов.

Развитие финансового сектора имеет особое значение для экономики КР, основу которой составляют торговля, сфера услуг и логистика, подчеркнул глава Нацбанка.

Эти сферы нуждаются в доступном финансировании для расширения бизнеса и реализации инвестиционных проектов.

По словам Алмаза Бакетаева, одним из инструментов укрепления банковского сектора стало привлечение средств на международных финансовых рынках. Например, часть средств от первого размещения государственных еврооблигаций в прошлом году была направлена на увеличение капитала государственного «Элдик Банка».

Bloomberg указывает, что высокая инфляция вынуждает НБ КР сохранять жесткие денежно-кредитные условия, в том числе учетную ставку на уровне 12 процентов.