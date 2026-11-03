Нацбанк Кыргызстана увеличил продажи валюты в 2,7 раза по сравнению с 2025-м

Национальный банк Кыргызстана провел тринадцатую валютную интервенцию с начала 2026 года, реализовав на внутреннем рынке 214,5 миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба НБ КР.

Состоявшаяся 2 ноября валютная операция стала второй по объему за весь год после июньской продажи, когда Нацбанк направил на рынок 222,55 миллиона долларов.

Напомним, что двенадцатую интервенцию провели 7 октября с объемом 207,55 миллиона долларов.

Читайте по теме Нацбанк Кыргызстана провел 12-ю интервенцию с начала 2026 года

Общий объем продаж иностранной валюты Национальным банком с начала 2026 года достиг 2 миллиарда 293 миллиона 550 тысяч долларов США. Операций по покупке валюты регулятор не проводил.

Объемы поддержки внутреннего валютного рынка в этом году значительно превышают показатели 2025-го — 853 миллиона долларов, или почти в 2,7 раза меньше.

Регулятор поясняет, что проведение валютных интервенций направлено исключительно на сглаживание временного дефицита иностранной валюты на внутреннем рынке и поддержание макроэкономической стабильности.