Цифровой сом подключат к системе межбанковских расчетов Кыргызстана

Национальный банк Кыргызстана предлагает изменить правила работы гроссовой системы расчетов в режиме реального времени (ГСРРВ). Соответствующий проект постановления подготовлен для общественного обсуждения.

Одним из ключевых изменений станет включение платформы цифрового сома в перечень специализированных участников системы межбанковских расчетов.

ГСРРВ используется для проведения крупных и срочных платежей между финансовыми организациями с окончательным расчетом по счетам в Национальном банке.

Согласно проекту, специализированные участники смогут напрямую взаимодействовать с системой, не имея собственного корреспондентского или текущего счета в Нацбанке. При этом такое подключение будет использоваться исключительно для проведения окончательных расчетов по счетам прямых участников.

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Помимо платформы цифрового сома, в перечень специализированных участников предлагается включить автоматизированную торговую систему Нацбанка, систему пакетного клиринга, операторов расчетов с использованием банковских карт, операторов взаимодействия и оператора системы быстрых платежей.

Документ предусматривает уточнение условий подключения платежных организаций и операторов платежных систем.

В частности, одним из обязательных требований станет соответствие стандартам информационной безопасности.

Как отмечается в справке-обосновании, изменения направлены на снижение финансовых и операционных рисков, а также приведение нормативных актов Нацбанка в соответствие с Цифровым кодексом Кыргызстана, принятым в 2025 году.

При этом включение платформы цифрового сома в перечень участников системы не означает автоматического запуска цифровой валюты для массового использования населением.

Реализация проекта не потребует дополнительных бюджетных расходов. Предлагаемые изменения пока находятся на стадии общественного обсуждения. В случае принятия постановление вступит в силу через 15 дней после официального опубликования.