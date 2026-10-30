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24.kg

Никогда такого не было, и вот опять. В Бишкеке автобус столкнулся с легковушкой

13:32, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Бишкеке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Таким образом, за один день стало известно о повреждении трех автобусов.

По предварительной информации, авария произошла на пересечении улиц Ахунбаева и Токтоналиева.

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Данных о пострадавших на этот момент не поступало. Обстоятельства столкновения уточняются.

Напомним, 28 октября мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел совещание с водителями муниципального транспорта, на котором резко раскритиковал их за участившиеся дорожно-транспортные происшествия и нарушение правил дорожного движения.

Он потребовал усилить контроль за безопасностью пассажирских перевозок и бережно относиться к муниципальному транспорту.

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Несмотря на предупреждения, в столице продолжают фиксировать аварии с участием автобусов.

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