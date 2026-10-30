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24.kg

Предупреждения мэра не помогли. В Бишкеке снова столкнулись автобусы

13:16, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

На проспекте Жибек Жолу в Бишкеке произошло очередное ДТП с участием муниципального общественного транспорта. На этот раз столкнулись автобусы маршрутов № 45 и 11.

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По предварительной информации, водитель автобуса № 45 после посадки пассажиров начала движение задним ходом и столкнулась с автобусом № 11.

В результате происшествия повреждены два автобуса. Информация о пострадавших уточняется.

Примечательно, что авария произошла спустя всего два дня после жесткого разговора мэра Бишкека Айбека Джунушалиева с водителями общественного транспорта.

Напомним, 28 октября градоначальник собрал водителей муниципальных автобусов и раскритиковал их за участившиеся ДТП, нарушение Правил дорожного движения и небрежное отношение к новой технике.

«Мы приобретаем новые автобусы, недавно пополнили автопарк. Но если вы будете так водить и так относиться к транспорту, автобусов скоро не останется», — заявил тогда мэр.

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Джунушалиев также потребовал усилить контроль за соблюдением ПДД. За каждое нарушение водителям будут выписывать штрафы, которые они должны оплачивать самостоятельно. Автобусы нарушителей могут отправлять на штрафстоянку.

Кроме того, мэр поручил разместить на общественном транспорте единый номер WhatsApp, на который пассажиры смогут отправлять фотографии и видеозаписи нарушений.

На том же совещании был представлен новый директор муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» Бактияр Болотбеков.

Несмотря на предупреждения градоначальника, ДТП с участием муниципального транспорта продолжаются.

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