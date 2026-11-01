Неделя-24. Цифровой сом и самый длинный стеклянный мост в парке «Ала-Арча»

Ошский рынок в Бишкеке планируют перенести в новый торговый комплекс в марте-апреле 2027 года. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на встрече с жителями Токтогульского района Джалал-Абадской области.

Ранее управделами главы государства Каныбек Туманбаев обещал перенести рынок в новый комплекс в конце этого лета. Однако в сентябре 2026-го он сообщал, что строительные работы выполнены примерно на 90 процентов. Таким образом, переезд перенесли.

В Кыргызстане ограничения на потребление электроэнергии могут снять через 2-2,5 года. Такой прогноз озвучил президент Садыр Жапаров на встрече с жителями Токтогульского района, отвечая на вопрос о лимите мощности для населения.

Роза Айтматова, младшая сестра всемирно известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова, скончалась в возрасте 89 лет.

Садыр Жапаров заявил, что до 2020 года золото на рудниках в Кыргызстане воровали «не килограммами, а гребли лопатами».

За неполный 2026-й через личный «кабинет налогоплательщика» уплачено 25,4 миллиарда сомов налогов. Для сравнения, в 2025 году было 25,3 миллиарда, а в 2024-м — всего 1,3 миллиарда сомов. За два года сумма выросла в 19 раз. Отчетов за те же годы подавали, наоборот, все меньше: 1 миллион — за девять месяцев 2026-го, 1,6 миллиона — в 2025-м и 3,3 миллиона — в 2024-м. Похоже на сбой в статистике или на провал сервиса, но верно ни то ни другое.

В Кыргызстане выпустили в обращение банкноты номиналом 20 и 50 сомов образца 2026 года. Национальный банк представил основные защитные признаки новых купюр, позволяющие отличить их от подделок.

Алексей Ширшов предоставил Кыргызстану беспроцентный кредит в размере 100 миллионов долларов на 10 лет для строительства государственного ипотечного жилья. Об этом сообщил президент Садыр Жапаров.

Сыймык Жапыкеев обратился в ЦИК с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность главы государства.

В Сокулукском районе Чуйской области планируется строительство крупного конноспортивного комплекса с ареной для кок-бору на 25 тысяч зрителей.

Артур Омурзаков освобожден от должности директора муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт». Кадровые изменения происходят на фоне участившихся ДТП с участием общественного транспорта в столице.

К концу 2026 года строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан планируется выполнить на 22 процента от общего объема работ.

К 2030-му спрос на электроэнергию в регионе вырастет на 27 процентов, то есть более чем на четверть. Чтобы дефицит энергии не стал тормозом для экономики, готовить мощности и сети под новые заводы и растущие города нужно уже сейчас.

В парке «Ала-Арча» построят самый длинный в мире стеклянный подвесной мост. Согласно проекту, строительство планируется начать в ноябре этого года и завершить до конца 2027-го. Рассматривается возможность его включения в Книгу рекордов Гиннесса.

С криптобиржи Binance за несколько часов вывели 6 миллиардов долларов. Первым на аномальную активность обратил внимание ончейн-аналитик Spreek. По его словам, транзакцию осуществили с адреса, на который средства поступили через миксер Tornado Cash — криптовалютный миксер с открытым исходным кодом, работающий в сетях, совместимых с Ethereum Virtual Machine.

Должны ли пенсионеры уступать рабочие места молодым кадрам?

Не первый раз в Кыргызстане поднимают вопрос работающих учителей пенсионного возраста. Так, на недавней встрече президента с жителями Ала-Букинского района местный депутат посетовала, что работающие на пенсии педагоги не дают трудоустроиться молодым специалистам.

Наследие предков: как семья Мищенко превратила мельницу 1871 года в музей

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В селе Ак-Суу Иссык-Кульской области сохранилась старинная водяная мельница, построенная в 1871 году. Там до сих пор перемалывают зерно, а в соседней маслобойне сохранились механизмы для производства растительного масла.

За сохранением этого исторического комплекса стоит семья Дмитрия Мищенко — потомков переселенцев из Воронежской губернии. Его отец и дедушка вместе с родственниками восстанавливали мельницу и собирали старинные предметы, которые со временем легли в основу частного музея. Сам Дмитрий вырос среди этих вещей и теперь знакомит посетителей с историей семьи, мельницы и края.

Мин-Куш. Город-призрак, где радиация пережила Советский Союз

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Когда-то здесь добывали уран для советской атомной промышленности, строили дома, открывали школы и мечтали о будущем. Сегодня Мин-Куш больше напоминает декорации к фильму о конце света. Облупившиеся деревянные двухэтажки, пустующие здания, разбитые окна и тревожная тишина. А бытовой дозиметр показывает 90 микрорентген в час. С наступлением темноты появляется другая опасность — на улицах, по нашим наблюдениям, встречаются пьяные и агрессивно настроенные люди.

Реконструкция, платный вход, самофинансирование — что ждет Ботсад Бишкека

Вырубка зеленых насаждений, строительство детской площадки и футбольного поля, появление клубничной плантации на территории Ботанического сада Бишкека — все это с тревогой наблюдают горожане последние годы. Чиновники же и администрация заверяют, что проводимые изменения помогут возродить один из крупнейших в Центральной Азии по территории и разнообразию растений садов.

Электробусы из троллейбусов. Президенту показали, горожанам не дали

Вот уже более двух лет столица Кыргызстана живет без одного из своих узнаваемых символов — троллейбусов. Рогатый транспорт в городе запустили еще в далеком 1951 году. В первый день на улицы вышли четыре троллейбуса модели МТБ-82Д. Они обслуживали два маршрута общей протяженностью 8,4 километра.

Цифровой сом начнут тестировать в 2027 году

Национальный банк планирует начать тестирование платформы цифрового сома в 2027 году. Когда новая форма национальной валюты станет доступна гражданам и бизнесу для повседневных расчетов, пока неизвестно.