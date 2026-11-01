USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Неделя-24. Цифровой сом и самый длинный стеклянный мост в парке «Ала-Арча»

09:00, 01 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Ошский рынок в Бишкеке планируют перенести в новый торговый комплекс в марте-апреле 2027 года. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на встрече с жителями Токтогульского района Джалал-Абадской области.

Ранее управделами главы государства Каныбек Туманбаев обещал перенести рынок в новый комплекс в конце этого лета. Однако в сентябре 2026-го он сообщал, что строительные работы выполнены примерно на 90 процентов. Таким образом, переезд перенесли.

В Кыргызстане ограничения на потребление электроэнергии могут снять через 2-2,5 года. Такой прогноз озвучил президент Садыр Жапаров на встрече с жителями Токтогульского района, отвечая на вопрос о лимите мощности для населения.

Роза Айтматова, младшая сестра всемирно известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова, скончалась в возрасте 89 лет.

Садыр Жапаров заявил, что до 2020 года золото на рудниках в Кыргызстане воровали «не килограммами, а гребли лопатами».

За неполный 2026-й через личный «кабинет налогоплательщика» уплачено 25,4 миллиарда сомов налогов. Для сравнения, в 2025 году было 25,3 миллиарда, а в 2024-м — всего 1,3 миллиарда сомов. За два года сумма выросла в 19 раз. Отчетов за те же годы подавали, наоборот, все меньше: 1 миллион — за девять месяцев 2026-го, 1,6 миллиона — в 2025-м и 3,3 миллиона — в 2024-м. Похоже на сбой в статистике или на провал сервиса, но верно ни то ни другое.

Без названия.png

В Кыргызстане выпустили в обращение банкноты номиналом 20 и 50 сомов образца 2026 года. Национальный банк представил основные защитные признаки новых купюр, позволяющие отличить их от подделок.

Снимок экрана 2026-10-29 231341.png

Алексей Ширшов предоставил Кыргызстану беспроцентный кредит в размере 100 миллионов долларов на 10 лет для строительства государственного ипотечного жилья. Об этом сообщил президент Садыр Жапаров.

Сыймык Жапыкеев обратился в ЦИК с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность главы государства.

В Сокулукском районе Чуйской области планируется строительство крупного конноспортивного комплекса с ареной для кок-бору на 25 тысяч зрителей.

Артур Омурзаков освобожден от должности директора муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт». Кадровые изменения происходят на фоне участившихся ДТП с участием общественного транспорта в столице.

К концу 2026 года строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан планируется выполнить на 22 процента от общего объема работ.

К 2030-му спрос на электроэнергию в регионе вырастет на 27 процентов, то есть более чем на четверть. Чтобы дефицит энергии не стал тормозом для экономики, готовить мощности и сети под новые заводы и растущие города нужно уже сейчас.

В парке «Ала-Арча» построят самый длинный в мире стеклянный подвесной мост. Согласно проекту, строительство планируется начать в ноябре этого года и завершить до конца 2027-го. Рассматривается возможность его включения в Книгу рекордов Гиннесса.

С криптобиржи Binance за несколько часов вывели 6 миллиардов долларов. Первым на аномальную активность обратил внимание ончейн-аналитик Spreek. По его словам, транзакцию осуществили с адреса, на который средства поступили через миксер Tornado Cash — криптовалютный миксер с открытым исходным кодом, работающий в сетях, совместимых с Ethereum Virtual Machine.

Должны ли пенсионеры уступать рабочие места молодым кадрам?

Не первый раз в Кыргызстане поднимают вопрос работающих учителей пенсионного возраста. Так, на недавней встрече президента с жителями Ала-Букинского района местный депутат посетовала, что работающие на пенсии педагоги не дают трудоустроиться молодым специалистам.

Читать далее

Наследие предков: как семья Мищенко превратила мельницу 1871 года в музей

Блок YouTube

В селе Ак-Суу Иссык-Кульской области сохранилась старинная водяная мельница, построенная в 1871 году. Там до сих пор перемалывают зерно, а в соседней маслобойне сохранились механизмы для производства растительного масла.

За сохранением этого исторического комплекса стоит семья Дмитрия Мищенко — потомков переселенцев из Воронежской губернии. Его отец и дедушка вместе с родственниками восстанавливали мельницу и собирали старинные предметы, которые со временем легли в основу частного музея. Сам Дмитрий вырос среди этих вещей и теперь знакомит посетителей с историей семьи, мельницы и края.

Читать далее

Мин-Куш. Город-призрак, где радиация пережила Советский Союз

Блок YouTube

Когда-то здесь добывали уран для советской атомной промышленности, строили дома, открывали школы и мечтали о будущем. Сегодня Мин-Куш больше напоминает декорации к фильму о конце света. Облупившиеся деревянные двухэтажки, пустующие здания, разбитые окна и тревожная тишина. А бытовой дозиметр показывает 90 микрорентген в час. С наступлением темноты появляется другая опасность — на улицах, по нашим наблюдениям, встречаются пьяные и агрессивно настроенные люди.

Читать далее

Реконструкция, платный вход, самофинансирование — что ждет Ботсад Бишкека

Вырубка зеленых насаждений, строительство детской площадки и футбольного поля, появление клубничной плантации на территории Ботанического сада Бишкека — все это с тревогой наблюдают горожане последние годы. Чиновники же и администрация заверяют, что проводимые изменения помогут возродить один из крупнейших в Центральной Азии по территории и разнообразию растений садов.

Читать далее

Электробусы из троллейбусов. Президенту показали, горожанам не дали

Вот уже более двух лет столица Кыргызстана живет без одного из своих узнаваемых символов — троллейбусов. Рогатый транспорт в городе запустили еще в далеком 1951 году. В первый день на улицы вышли четыре троллейбуса модели МТБ-82Д. Они обслуживали два маршрута общей протяженностью 8,4 километра.

Читать далее

Цифровой сом начнут тестировать в 2027 году

Национальный банк планирует начать тестирование платформы цифрового сома в 2027 году. Когда новая форма национальной валюты станет доступна гражданам и бизнесу для повседневных расчетов, пока неизвестно.

Читать далее

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Происшествия

За девять месяцев в Кыргызстане зарегистрировано 2 тысячи 895 происшествий

 

На метеостанции «Байтик» снесли незаконно построенное здание МЧС

 

В России поддельный диплом лишил кыргызстанку шансов на получение гражданства

 

Четвероклассник возил друзей на электротрицикле. Оштрафован отец мальчика

 

После обращения к президенту о двоеженстве мужа Гулзат взяли под стражу

 

В Бишкеке водители автобуса и легковушки не поделили дорогу

 

Общество

Неделя-24. Цифровой сом и самый длинный стеклянный мост в парке «Ала-Арча»

 

Компания Neuralink впервые применит имплантат, который позволит видеть слепым

 

Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанский спортсмен Малик Шаваев завоевал бронзу

 

Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 ноября: без осадков

 

Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев завоевал серебро

 

1 ноября: где в Бишкеке отключат свет

 

Атака на Иран

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Экономика

Бакетаев: РФ не является главным двигателем экономического успеха Кыргызстана

 

5,03 триллиона долларов. Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира

 

Кыргызстан планирует выпустить облигации в юанях в 2027 году

 

Продуктовая корзина Бишкека на 31 октября. Набор подешевел на 226 сомов

 

Взлом Binance: криптобиржа намерена возобновить вывод средств в ближайшие сутки

 

Айыл окмоту в 2027 году получат более 19 миллиардов сомов из бюджета

 

Власть

Спикер пообещал оплатить учебу в вузе трем выпускникам новой школы на Иссык-Куле

 

Политический кризис в Польше. Дональда Туска призывают уйти в отставку

 

Кадровые изменения в Кыргызстане: кто не проработал и недели

 

В Минтрансе Кыргызстана появится четвертый заместитель главы

 

Пентагон просит европейских союзников смягчить риторику в адрес России

 

В Кыргызстане изменили правила энергетической сертификации зданий

 

Ситуация вокруг Украины

Без происшествий. Гуманитарная миссия в Алешках завершена

 

Пентагон просит европейских союзников смягчить риторику в адрес России

 

Украинцы составили почти половину среди иностранцев, попросивших убежище в РФ

 

Трехсторонние переговоры по Украине: представителей Европы не приглашают

 

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18