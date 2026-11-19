В Берлине продолжатся консультации по украинскому вопросу между США и ЕС. Спецпосланники президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер и Стив Уиткофф отправляются в Германию, где займутся выработкой единой позиции по ключевым элементам мира в Украине. Об этом зять Дональда Трампа написал в своем аккаунте в Х.

По его словам, они со Стивом Уиткоффом едут на переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в рамках встречи «Коалиции желающих».

В ходе встречи пройдет обсуждение следующего раунда «многосторонних переговоров» и возможности послевоенного применения формата «Коалиции желающих», «включая надежные гарантии для Украины и более широкие рамки, укрепляющие стабильность в Европе и снижающие риск будущих конфликтов».

Напомним, первые с февраля трехсторонние переговоры США, России и Украины прошли в Абу-Даби.

Европейское руководство предлагает провести следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию в одной из стран Европы.

Ранее лидеры государств Евросоюза согласовали состав делегации для экспертных переговоров по Украине. В нее войдут представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Совета ЕС.