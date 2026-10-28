Проработал меньше недели. Уволен глава МП «Бишкекский городской транспорт»

Артур Омурзаков освобожден от должности директора муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт». Об этом сообщили в мэрии.

Артура Омурзакова назначили на эту должность 23 октября. До него предприятием руководил Талантбек Капаров, которого после освобождения от должности назначили директором МП «Бишкекасфальтсервис».

Кадровые изменения происходят на фоне участившихся ДТП с участием общественного транспорта в столице.

Так, 15 октября автобус № 38 врезался в шесть автомобилей на пересечении улицы Лермонтова и проспекта Чуй. В результате аварии пострадали четыре человека. Еще одно массовое ДТП произошло 23 октября с участием автобуса № 166. Он столкнулся с несколькими легковыми машинами. Пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.

Очередное происшествие произошло сегодня в районе пересечения проспекта Чингиза Айтматова и улицы Сухомлинова.