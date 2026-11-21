Маколей Калкин вернется к роли Кевина в продолжении «Один дома». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Студия 20th Century Studios начала раннюю работу над новым фильмом франшизы «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли. Сценарий и продюсирование проекта доверили Сету Рогену и Эвану Голдбергу, говорится в публикации.

Отмечается, что идея продолжения принадлежит самому 46-летнему актеру, он обсуждал ее с главой Disney Motion Pictures Дэвидом Гринбаумом еще летом.

По задумке, история будет рассказана с точки зрения повзрослевшего Кевина Маккаллистера, который теперь сам стал отцом. Как именно изменится сюжет и вернутся ли другие герои оригинальных фильмов, пока неизвестно.

Режиссер первых двух частей Крис Коламбус пока не подтвердил участие в проекте. Disney также отказалась комментировать информацию о разработке картины.

Фильм «Один дома» вышел в 1990 году, а его продолжение — «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» — в 1992-м. Вместе они собрали в мировом прокате около 836 миллионов долларов.