Налоговая онлайн: почему отчетов стало меньше, а платежей — больше

За неполный 2026 год через личный «кабинет налогоплательщика» уплачено 25,4 миллиарда сомов налогов. Для сравнения, в 2025-м было 25,3 миллиарда, а в 2024-м — всего 1,3 миллиарда сомов. За два года сумма выросла в 19 раз. Отчетов за те же годы подавали, наоборот, все меньше: 1 миллион — за 9 месяцев 2026-го, 1,6 миллиона — в 2025-м и 3,3 миллиона — в 2024-м. Похоже на сбой в статистике или на провал сервиса, но верно ни то ни другое. Мы попытались выяснить, что произошло на самом деле.

Чтобы разобраться в этих цифрах, начнем с того, зачем вообще создавали cabinet.salyk.kg. Раньше любое дело с налоговой превращалось в поездку. За отчетом, справкой или подтверждением оплаты нужно было ехать, брать талон и ждать. Люди теряли время и нервы. «Кабинет» же запускали, чтобы как-раз это убрать. Насколько задумка получилась, видно по тому, как менялся цифровой сервис.

Эволюция методом проб и ошибок

Набор услуг в «кабинете» формировался постепенно. Все началось в 2018 году с двух пробных функций. Через год их было уже 26, а еще через три — 46. Налоговая смотрела, чем реально люди пользуются на практике. Исходя из этого решала, что развивать дальше. Не все сервисы прижились. Из 74 функций, запущенных до 2023 года, остались лишь 59. Зато накопленный опыт дал результат. Из 130 после запущенных сервисов функционируют все.





Почему некоторые «падающие» цифры говорят о зрелости кабинета?

Набор функций вырос, но в 2025 году сразу несколько показателей упали: число отчетов почти вдвое, число справок на 104 тысячи. Для сервиса, который до этого только расширялся, это выглядело как сбой. Что стояло за падением?

С начала этого года через личный кабинет подали всего чуть больше миллиона отчетов, в то время как два года назад было 3,3 миллиона. Если смотреть только на эту линию, то кажется, что сервисом стали пользоваться втрое реже. За этим падением кроется важное решение.

В 2025 году отменили подачу нулевой отчетности. Годами тысячи бухгалтеров и торговцев каждый квартал тратили время, чтобы отправить пустой бланк и подтвердить, что они ничего не заработали. С ее отменой поток пустых бумаг в системе снизился на 51 процент. В статистике остались только живые отчеты от тех, кто реально ведет деятельность.

Шамшыбек Качкынбай уулу, директор ГУ «Салык Сервис» при ГНС КР рассказал 24.kg:

«Наша главная цель — сделать сервис максимально удобным для человека. На этапе запуска важно было наращивать количество функций. Но сегодня зрелость системы определяется другим: сколько времени мы сэкономили предпринимателю. Если данные о его имуществе уже есть у государства, мы не должны заставлять его запрашивать справку. «Кабинет» превращается из бюро сбора бумаг в быстрый платежный инструмент».

Та же логика сработала и со справкой по имуществу STI-19. В 2024 году если его запросили 339 тысяч раз, то в 2025-м всего 57 тысяч. А после и вовсе упразднили.

Глава «Салык Сервиса» объясняет: «Справку по имуществу выдавали для сверки данных, и когда стали видеть их напрямую, надобность в ней отпала. Налоговая связала свои данные с «Кадастром» и «УНАА» и сверяет их сама. Таким образом, общее число справок в 2025 году формально упало с 574 до 470 тысяч».

Зато там, где без справки пока не обойтись, цифры идут только вверх. Яркий пример — справка об отсутствии долгов по налогам STI-20. В 2023 году ее взяли 20 тысяч раз, в 2024-м — 231 тысячу, а в 2025-м — уже 387 тысяч. За девять месяцев 2026 года ее получили почти 389 тысяч раз. Раньше за этой бумажкой стояли в живых очередях, а теперь забирают в пару кликов.

О чем говорит финансовая статистика «кабинета»?

Главное доказательство работы «кабинета» дают не бумаги, а платежи. С начала года через него уплачено 27,7 миллиарда сомов. Это уже больше, чем за весь 2025-й (25,3 миллирда). Хотя платежей стало меньше: 1,8 миллиона против 2,1 миллиона. В 2024 году картина была совсем другой: всего 1,3 миллиарда и 175 тысяч платежей.

Значит, растет не только число платежей, но и размер одного платежа. Если в 2024 году средний платеж составлял около 7,7 тысячи сомов, то в 2025-м около 11,8 тысячи, а сейчас почти 15,7 тысячи. Через «кабинет» все чаще платят крупные суммы.

Как мы видим, отчетов и справок стало меньше, а денег через «кабинет» проходит больше. Молодой сервис измеряется количеством кликов и выданных бумаг, а зрелый — тем, сколько времени он сэкономил человеку. По этой мерке система в 2025–2026 годах сработала лучше всего.

Что бизнес теперь делает без визита в налоговую?

Самый наглядный показатель доверия к онлайну — регистрация ИП. В 2023 году открыть бизнес через сайт рискнули всего 20 человек на всю страну. Предприниматели по привычке шли в районные отделения. В 2024 году таких онлайн-заявок было уже 1,5 тысячи, в 2025-м — свыше 5 тысяч, а за неполный 2026 год через кабинет открылись более 6 тысяч предпринимателей.

Еще быстрее перестроился действующий бизнес. Если в 2025 году смену патента или реквизитов через сайт оформили 907 человек, то в 2026-м этот показатель взлетел до 26 тысяч.

«Раньше каждые три месяца приходилось планировать день на поездку в налоговую: то сдать «нулевку», то взять справку для банка. На дорогу тратили время, еще очень много занимало само ожидание в очередях. Сейчас же все решается онлайн за 10-15 минут. Даже смену реквизитов или патента делаешь в пару кликов, не отрываясь от работы. Сервис реально избавил нас от лишней бумажной рутины», — говорит финансовый эксперт Лиля Джеенбекова.

Аналогичный сдвиг произошел и с расчетами. «Кабинет» связали с банковскими приложениями, где сумма и реквизиты подставляются автоматически. В результате раздел «Оплата налогов» стал абсолютным лидером по посещаемости: его открывали более 5,1 миллиона раз. А суммарный объем платежей превысил 52 миллиарда сомов. Людям просто стало удобнее платить вовремя, чем разбираться с бумажными квитанциями.

Какими функциями чаще всего пользуются люди?

Чаще всего в «кабинете» платят: оплата налогов набрала 5,1 миллиона обращений. Отчетность на втором месте с 3,5 миллиона. Третье место занимают электронные накладные на перевозку товаров, около 2 миллионов: это больше, чем у переписки с налоговой (840 тысяч) и реестра наемных работников (544 тысячи). Выходит, что кабинет используют прежде всего как кассу, а уже потом как окно для отчетов.

Где «кабинет» используют активнее всего?

Выходит, что в личном «кабинете» платят, отчитываются и открывают бизнес. Остается вопрос, кто именно это делает. Первая мысль — столица, где больше компаний и быстрее интернет.

Бишкек действительно впереди по общему числу зарегистрированных пользователей: 378 тысяч за все годы. Но Ошская область почти идет вровень — 358 тысяч. В 2022 году, когда «кабинет» только набирал аудиторию, Ноокатский, Узгенский и Кара-Суйский районы и город Ош дали по 31-34 тысячи новых пользователей. Это вдвое больше, чем самый крупный район столицы, Ленинский, где было зарегистрировано 17,8 тысячи граждан.

Следом идут Чуйская область (219 тысяч) и Джалал-Абадская (217 тысяч). В Чуйской популярны Сокулукский и Иссык-Атинский районы, в Джалал-Абадской: Сузакский и Базар-Коргонский. В 2026 году Базар-Коргон вышел на третье место в стране по количеству новых пользователей.

В остальных областях набрали от 67 до 125 тысяч, и в каждой есть свои лидеры. В Иссык-Кульской — Иссык-Кульский район и Каракол, в Нарынской — Кочкорский район и город Нарын, в Таласской — Таласский и Бакай-Атинский районы, в Баткенской — Кадамджайский район. «Кабинетом» пользуются в каждом районе страны, доля Бишкека среди новых пользователей снижается: с 31 процента в 2023 году до 25 процентов в 2026-м.

Это доказывает простую вещь: цифровизация уравняла возможности бизнеса в столице и регионах.

К чему привела эволюция личного «кабинета»?

За несколько лет «личный кабинет» вырос с двух сервисов до 204, а его аудитория достигла 1,67 миллиона человек. Через него уплачено 52 миллиарда сомов налогов, онлайн выдано 1,5 миллиона справок, а регистрация ИП перестала быть делом только районных отделений, его все чаще оформляют онлайн.

В начале статьи цифры выглядели как сбой: налогов в 19 раз больше, отчетов втрое меньше. Теперь видно, что это одна и та же перемена. «Кабинет» перестал быть местом, куда приносят бумаги, и стал местом, где проводят платеж. Поэтому и считать его работу по числу документов уже нельзя: чем меньше человеку нужно подавать и подтверждать, тем реже он появляется в этой статистике.

Остается вопрос, который у каждого читателя свой: когда в последний раз вам пришлось ехать в налоговую?





