Жеребьевка. Определились пары плей-офф и стыковых матчей Лиги наций
Стали известны результаты жеребьевки плей-офф Лиги наций. Накануне состоялось распределение команд и стыковых матчей Лиги наций сезона-2026/27.
По итогам определились пары четвертьфиналов дивизиона A, а также стыковых встреч между дивизионами A и B и B и C.
Дивизион A. ¼ финала:
- Испания — Франция;
- Норвегия — Англия;
- Нидерланды — Португалия;
- Бельгия — Германия.
Первые матчи запланированы на 25-27 марта, ответные — на 28-30 марта 2027 года. Победители четвертьфиналов выйдут в «Финал четырех» Лиги наций.
«Финал четырех» Лиги наций. Полуфиналы:
- Нидерланды/Португалия — Испания/Франция;
- Бельгия/Германия — Норвегия/Англия.
Полуфинальные встречи пройдут 9-10 июня следующего года. Победители сыграют в финале, а проигравшие встретятся в матче за третье место. Обе игры состоятся 13 июня.