Стали известны результаты жеребьевки плей-офф Лиги наций. Накануне состоялось распределение команд и стыковых матчей Лиги наций сезона-2026/27.

По итогам определились пары четвертьфиналов дивизиона A, а также стыковых встреч между дивизионами A и B и B и C.

Дивизион A. ¼ финала:

Испания — Франция;

Норвегия — Англия;

Нидерланды — Португалия;

Бельгия — Германия.

Первые матчи запланированы на 25-27 марта, ответные — на 28-30 марта 2027 года. Победители четвертьфиналов выйдут в «Финал четырех» Лиги наций.

«Финал четырех» Лиги наций. Полуфиналы:

Нидерланды/Португалия — Испания/Франция;

Бельгия/Германия — Норвегия/Англия.

Полуфинальные встречи пройдут 9-10 июня следующего года. Победители сыграют в финале, а проигравшие встретятся в матче за третье место. Обе игры состоятся 13 июня.