Пользователи Instagram наконец могут редактировать Storiesуже после публикации, не теряя при этом просмотры, лайки и ответы. Социальная сеть внедрила новую функцию.

Теперь обновление позволяет вносить изменения в течение 15 минут после публикации. Как сообщил глава Instagram Адам Моссери, пользователи смогут исправлять текст, менять музыку, редактировать стикеры и рисунки. Ранее для исправления опечаток или добавления забытой песни приходилось удалять Stories и начинать все сначала.

Чтобы изменить опубликованную историю, нужно открыть ее, нажать на меню с тремя точками в правом нижнем углу экрана и выбрать пункт Edit Story.

Instagram также анонсировал новые шрифты, цвета и формы для стикеров. Компания также обновляет интерфейс выбора нескольких фотографий, а пользователи получат дополнительные варианты размытия, цветных и градиентных фонов для Stories.