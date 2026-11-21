Дипфейков с обнаженными детьми за два года стало на 8 тысяч 400 процентов больше. Такие данные содержатся в исследовании британского института Childlight — Global Child Safety Institute.

По данным организации, в 2023 году технологические компании сообщили примерно о 4,7 тысячи таких материалов, а в 2025-м — уже больше чем о 400 тысячах. Говорится о дипфейках, созданных с помощью приложений, которые позволяют виртуально раздевать людей на фотографиях.

Несмотря на то что изображения ненастоящие, злоумышленники могут использовать их для шантажа детей, требуя деньги или интимные фотографии.

По оценке Childlight, ежегодно свыше 300 миллионов детей по всему миру сталкиваются хотя бы с одной формой сексуальной эксплуатации или насилия с использованием технологий.

При этом каждый четвертый ребенок подвергается той или иной форме сексуального насилия до совершеннолетия.

В октябре британский фонд Internet Watch Foundation (IWF) сообщил, что только за первую половину 2026 года специалисты обнаружили 6 тысяч 310 изображений, созданных с помощью ИИ и соответствующих юридическому определению материалов сексуального насилия над детьми. Это на 40 процентов больше, чем за весь 2025-й.